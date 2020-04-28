Валерий Радаев доложил полпреду Президента РФ в ПФО о борьбе с коронавирусом в регионе
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев доложил полпреду Президента РФ в ПФО Игорю Комарову о мерах по борьбе с коронавирусом в Саратовской области.
Как сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», Игорь Комаров по видеоконференции проверил работу систем здравоохранения Удмуртской и Чувашской Республик, Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей по готовности к приему зараженных новой инфекцией.
Для госпитализации пациентов в регионе развернуто 1511 коек в семи медучреждениях и в СГМУ, из них с кислородной поддержкой – 1046. В лечебных учреждениях есть 136 аппаратов ИВЛ, сформирован резерв из 111 аппаратов.
Помощь больным оказывают 1389 медработников. Готовят новых сотрудников идёт в СГМУ, персонал мобилизуется из больниц и поликлинического звена.
Мощность исследовательских лабораторий в регионе — 1800 тестов. При поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина проводится обследование медработников методом экспресс-тестирования. Запас тест-систем — 15 тыс. исследований.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 28 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU