Самоизоляция в Саратове: как оформить инвалидность

28 Апр 2020 2020-04-28T11:01:43+03:00

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Для упрощения оформления инвалидности в условиях борьбы с коронавирусом правительство РФ постановило, что медико-социальная экспертиза будет проводится без личного присутствия человека. Это распространяется на всех россиян, в том числе жителей Саратовской области.

Как сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», это распространяется на тех, кто оформляется в первые, а также повторно.

Чтобы установить инвалидность, надо прийти в медицинскую организацию по месту наблюдения, после всех мероприятий ваши документы отправят в бюро МСЭ. После оформления инвалидности данные передадут в Пенсионный фонд для начисления пенсии и в Фонд социального страхования для обеспечения техническими средствами реабилитации при необходимости.

Продление группы положено тем, у кого с 1 марта до 1 октября 2020 года истекает срок очередного переосвидетельствования инвалидности. Бюро МСЭ сделает это автоматически.

На полгода продлеваются индивидуальные программы реабилитации или абилитации с сохранением всех ранее рекомендованных мероприятий, включая обеспечение ТСР.

Назначение и выплата пенсий по инвалидности осуществляется Пенсионным фондом РФ на основании сведений Федерального реестра инвалидов без дополнительных заявлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU