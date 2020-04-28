Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 28 апреля: федеральный штаб подтвердил данные по региону

28 Апр 2020 2020-04-28T10:55:00+03:00

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Федеральный оперативный штаб по коронавирусу подтвердил количество заражений новой инфекцией в Саратовской области.

Как сообщала ранее «КП-Саратов», на утро 28 апреля в регионе прибавилось 32 диагноза.

В общей сложности в Саратовской области зафиксировано 359 случаев.

В России за сутки подтверждено 6411 случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 72 летальных исхода.

Полностью выздоровели за это время 1110 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/775865" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 28 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU