Саратовцу не дали перебросить телефоны в колонию для своих знакомых
Задержан 32-летний саратовец, который пытался доставить в исправительную колонию №10 областного центра несколько свертков с запрещенными предметами.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН по Саратовской области, сотрудники колонии узнали, что в темное время суток планируется переброс.
У нарушителя при себе оказалось семь мобильных телефонов, четыре зарядки, двое наушников, по три microSD флеш-карты и кард-ридера, батарея для мобильного телефона.
Выяснилось, что мужчина хотел все это принести своим знакомым, которые отбывают наказание в колонии строгого режима.
Проводится проверка обстоятельств произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU