Саратовцу не дали перебросить телефоны в колонию для своих знакомых

28 Апр 2020 2020-04-28T10:35:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Задержан 32-летний саратовец, который пытался доставить в исправительную колонию №10 областного центра несколько свертков с запрещенными предметами.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН по Саратовской области, сотрудники колонии узнали, что в темное время суток планируется переброс.

У нарушителя при себе оказалось семь мобильных телефонов, четыре зарядки, двое наушников, по три microSD флеш-карты и кард-ридера, батарея для мобильного телефона.

Выяснилось, что мужчина хотел все это принести своим знакомым, которые отбывают наказание в колонии строгого режима.

Проводится проверка обстоятельств произошедшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU