Три улицы в центре Саратова остались без воды

28 Апр 2020 2020-04-28T10:06:48+03:00

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Сегодня, 28 апреля, без воды остались три улицы в центре Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны со сварочными работами на улице Григорьева 23/27, они закончатся ориентировочно до 20:00.

Ждать придется тем, кто живет на четной стороне Октябрьской улицы, от Московской до Мичурина, Соляной от Московской до Мичурина, нечетной стороне улицы Григорьева, от Октябрьской до Мичурина.

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ИСТОЧНИК KP.RU