В Саратове у женщины украли велосипед из коридора
В отдел полиции №5 Саратова обратилась 46-летняя местная жительница с заявлением о краже велосипеда из общего коридора.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, злоумышленника с поличным задержали, он пытался сдать похищенное в комиссионный магазин.
Им оказался 44-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное, а на мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
Правоохранители напоминают, что не нужно оставлять своего железного коня без присмотра, нужно его пристегивать, лучше за два колеса и раму, можно поставить велосипед на сигнализацию или поставить под камеру видеонаблюдения.
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ИСТОЧНИК KP.RU