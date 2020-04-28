В Саратове у женщины украли велосипед из коридора

28 Апр 2020 2020-04-28T09:43:30+03:00

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В отдел полиции №5 Саратова обратилась 46-летняя местная жительница с заявлением о краже велосипеда из общего коридора.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, злоумышленника с поличным задержали, он пытался сдать похищенное в комиссионный магазин.

Им оказался 44-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное, а на мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Правоохранители напоминают, что не нужно оставлять своего железного коня без присмотра, нужно его пристегивать, лучше за два колеса и раму, можно поставить велосипед на сигнализацию или поставить под камеру видеонаблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU