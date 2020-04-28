В Балакове пенсионер на ВАЗе влетел в Hyundai
В результате аварии никто не пострадал
Изменить размер текста:
Вчера, 27 апреля, около 17:30 у дома №69 на Саратовском шоссе в Балакове 60-летний водитель ВАЗ-2199 устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД по Саратовской области, по предварительным данным он поворачивал налево и не дал проехать Hyundai, который двигался навстречу.
В результате аварии никто не пострадал, обстоятельства выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU