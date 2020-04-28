В Балакове пенсионер на ВАЗе влетел в Hyundai

28 Апр 2020 2020-04-28T09:39:27+03:00

В результате аварии никто не пострадал

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Вчера, 27 апреля, около 17:30 у дома №69 на Саратовском шоссе в Балакове 60-летний водитель ВАЗ-2199 устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД по Саратовской области, по предварительным данным он поворачивал налево и не дал проехать Hyundai, который двигался навстречу.

В результате аварии никто не пострадал, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU