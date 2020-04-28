Стобалльники расскажут саратовским выпускникам секреты успешной сдачи ЕГЭ
Завтра, 29 апреля, Саратовская область присоединиться к всероссийской акции «100 баллов для победы».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, она проводится шестой раз, впервые онлайн, из-за введенных ограничений в целях защиты от коронавируса.
В этом году акция посвящена Победе в ВОВ, поэтому те, кто получил высокие баллы по ЕГЭ, расскажут, как сдать экзамен по истории. Пообщаться с ними могут школьники из муниципалитетов, а не как раньше, только те, кто пришли в аудиторию, чтобы послушать выступление.
Найти видеотрансляции в соцсетях из российских регионов можно по хэштегу #100балловдляпобеды2020.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU