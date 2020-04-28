Стобалльники расскажут саратовским выпускникам секреты успешной сдачи ЕГЭ

28 Апр 2020 2020-04-28T09:35:02+03:00

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Завтра, 29 апреля, Саратовская область присоединиться к всероссийской акции «100 баллов для победы».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, она проводится шестой раз, впервые онлайн, из-за введенных ограничений в целях защиты от коронавируса.

В этом году акция посвящена Победе в ВОВ, поэтому те, кто получил высокие баллы по ЕГЭ, расскажут, как сдать экзамен по истории. Пообщаться с ними могут школьники из муниципалитетов, а не как раньше, только те, кто пришли в аудиторию, чтобы послушать выступление.

Найти видеотрансляции в соцсетях из российских регионов можно по хэштегу #100балловдляпобеды2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU