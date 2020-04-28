С саратовских коров надоили более 38 тыс.тонн молока
В сельхозпредприятиях Саратовской области произведено 38,1 тыс.тонн молока, что составляет 106,4% к уровню 2019 года.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, валовой надой молока за сутки составил 342 тонн, надой от коровы за это же время — 16,8 кг.
В производстве лидирует Марксовский район. В этом же районе надой молока на корову за сутки выше среднего показателя по области, а еще в Калининском.
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ИСТОЧНИК KP.RU