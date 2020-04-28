С саратовских коров надоили более 38 тыс.тонн молока

28 Апр 2020 2020-04-28T09:11:29+03:00

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В сельхозпредприятиях Саратовской области произведено 38,1 тыс.тонн молока, что составляет 106,4% к уровню 2019 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, валовой надой молока за сутки составил 342 тонн, надой от коровы за это же время — 16,8 кг.

В производстве лидирует Марксовский район. В этом же районе надой молока на корову за сутки выше среднего показателя по области, а еще в Калининском.

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ИСТОЧНИК KP.RU