В Саратове Lada Largus задним ходом сбил пенсионерку

28 Апр 2020 2020-04-28T09:05:35+03:00

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Вчера, 27 апреля, в 8:00 напротив дома №72/82 на Советской улице в Саратове 30-летний водитель Lada Largus сбил 81-летнюю женщину.

Как рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД по Саратовской области, по предварительным данным мужчина ехал задним ходом, не убедился в безопасности маневра, из-за чего и произошло ДТП.

В результате аварии пенсионерку осмотрели врачи и отпустили, ей назначили амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU