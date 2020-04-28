В Саратове в 2020 году отремонтируют 63 дороги: Список улиц

28 Апр 2020 2020-04-28T09:32:38+03:00

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В Саратове в 2020 году отремонтируют 63 дороги. На эти цели город получил 1 млрд рублей после передачи транспортного налога из областного дорожного фонда в муниципалитеты. Решение было принято после обсуждения этого вопроса председателя Госдумы Вячеслав Володин и губернатора Саратовской области Валерия Радаева месяц назад.

Обновление ждет улицу Олимпийскую, Раздольную, Цветочную, Луговую и другие. Полный список улиц можно посмотреть в группе сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в соцсети Instagram.

Кроме того, построят дорогу на улице Менякина в Волжском районе , две в Солнечном-2, расположенном в Кировском районе: на улице Гришаева от Зыбина до Тархова, на Зыбина в границах шестого и седьмого микрорайонов, участок трассы от Блинова до Романтиков в Ленинском районе Саратова.

Также расширят проезжие части дорог: на Усть-Курдюм на участке от КП ГИБДД на Соколовогорской улице до места через Гуселку на участке от первого до пятого дома, а также на перекрестке улиц Аэропорт и Симбирской.

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ИСТОЧНИК KP.RU