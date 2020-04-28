2020-04-28T09:48:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 28 апреля 2020 года: еще 32 случая

Общее число зараженных составило 359 человек. Карта распространения коронавируса [видео]
Дарья Вострикова
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..Фото: REUTERS
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В Саратове утром 28 апреля стало известно о еще 32 случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее число лабораторно подтвержденных диагнозов составило 359, из них выздоровело 47 пациентов, за сутки — девять человек.

Шесть новых случаев зафиксировано в Вольском районе, по четыре в Ершовском, Балтайском, Перелюбском, Саратове, три в Ртищевском, по одному в Аткарском, Саратовском, Энгельсском, Марксовском, Калининском, Дергачевском, Ивантеевском.

Семь заражений было выявлено в ходе обследования больных внебольничной пневмонией, 15 — контактных, пятеро пациентов прибыли у Москвы, один случай у медика с признаками ОРВИ, четыре у работников интерната.

Возраст заболевших таков: трое детей, им не исполнилось и 14 лет, стольким же от 18 до 29 лет, семерым от 30 до 39 лет, восьмерым от 40 до 49 лет, девятерым от 50 до 54 лет, двое граждан старше 65 лет.

Пациенты находятся под наблюдением врачей, определен круг их контактных лиц.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 28 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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