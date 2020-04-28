В Петровске женщина на ВАЗе сбила велосипедиста-пенсионера

28 Апр 2020 2020-04-28T08:41:48+03:00

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Вчера, 27 апреля, в 11:30 у дома №3 на улице Ломоносова в Петровске 36-летняя водительница ВАЗ-21103 устроила ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным гражданка поворачивала направо и сбила 74-летнего велосипедиста.

Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU