В Петровске женщина на ВАЗе сбила велосипедиста-пенсионера
Пострадавшего госпитализировали
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Вчера, 27 апреля, в 11:30 у дома №3 на улице Ломоносова в Петровске 36-летняя водительница ВАЗ-21103 устроила ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным гражданка поворачивала направо и сбила 74-летнего велосипедиста.
Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU