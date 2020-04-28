Жители Заводского района жалуются на стаю крыс под окнами дома

28 Апр 2020 2020-04-28T08:19:15+03:00

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Сегодня, 28 апреля, в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» анонимный горожанин пожаловался на крыс, которые бегают по помойке, которая расположена под окнами дома на Миллеровской улице, 64.

В доказательство своих слов гражданин опубликовал снимок валяющегося хлама у здания. Снять животных отдельно он не захотел.

Комментаторы не поддержали возмущение очевидца и отметили, что местным жителям было бы хорошо самим не сорить там, где они живут.

Напомним, это не первый случай жалоб заводчан на диких животных у своих домов. С этой проблемой сталкивались те, кто проживает на улице Усиевича и 6-м Динамовском проезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU