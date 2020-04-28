В Ершовском районе закрыли три кафе и два магазина за торговлю во время карантина

28 Апр 2020 2020-04-28T08:10:04+03:00

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В Ершовском районе,закрытом на карантин, представители муниципалитета вместе с правоохранителями и сотрудниками Управления Роспотребнадзора региона провели рейд по несанкционированной торговли.

Как сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», по его итогам закрыты три предприятия общепита, которые торговали готовыми блюдами навынос и два магазина, где продавали посадочный материал.

Отметим, что в районе работает 85 точек, где продают продовольственные товары. Обеспечение населения продуктами контролирует администрация. Составляются заявки на доставку необходимого по адресам, перебоев с этим нет.

Поставщикам выдают спецпропуска для въезда и выезда из города.

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ИСТОЧНИК KP.RU