2020-04-28T00:30:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 28 апреля 2020 года: подтверждено 22 диагноза

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 28 апреля 2020 года составило 327 человек
Екатерина Семенова
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Распространение коронавируса в регионеРаспространение коронавируса в регионеФото: Ольга Симонова
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За сутки 27 апреля в Саратовской области было подтверждено лабораторно 22 случая заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба, общее число заражения составляет 327.

Большая часть заразившихся вчера — жители Ершовского района. Согласно карте распространения коронавируса, там больны уже 55 человек. Это стало причиной закрытия всего района на карантин.

Большинство из заразившихся вчера — люди в возрасте 18-60 лет. Их насчитывается 18 человек. Остальные четверо старше 60 лет.

Известно уже о 38 случаях выздоровления. Семь человек скончались. Причем последний ушел из жизни добровольно, хотя уже был на грани выписки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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