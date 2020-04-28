Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 28 апреля 2020 года: подтверждено 22 диагноза

28 Апр 2020 2020-04-28T00:30:16+03:00

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 28 апреля 2020 года составило 327 человек

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За сутки 27 апреля в Саратовской области было подтверждено лабораторно 22 случая заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба, общее число заражения составляет 327.

Большая часть заразившихся вчера — жители Ершовского района. Согласно карте распространения коронавируса, там больны уже 55 человек. Это стало причиной закрытия всего района на карантин.

Большинство из заразившихся вчера — люди в возрасте 18-60 лет. Их насчитывается 18 человек. Остальные четверо старше 60 лет.

Известно уже о 38 случаях выздоровления. Семь человек скончались. Причем последний ушел из жизни добровольно, хотя уже был на грани выписки.

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ИСТОЧНИК KP.RU