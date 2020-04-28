Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 28 апреля 2020 года: подтверждено 22 диагноза
За сутки 27 апреля в Саратовской области было подтверждено лабораторно 22 случая заражения коронавирусом.
По данным оперативного штаба, общее число заражения составляет 327.
Большая часть заразившихся вчера — жители Ершовского района. Согласно карте распространения коронавируса, там больны уже 55 человек. Это стало причиной закрытия всего района на карантин.
Большинство из заразившихся вчера — люди в возрасте 18-60 лет. Их насчитывается 18 человек. Остальные четверо старше 60 лет.
Известно уже о 38 случаях выздоровления. Семь человек скончались. Причем последний ушел из жизни добровольно, хотя уже был на грани выписки.
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ИСТОЧНИК KP.RU