Коронавирус в Саратове: почти каждый второй заразившийся заболевает пневмонией
В регионе только за апрель уже почти 1,3 тыс. случаев пневмонии
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За апрель в Саратовской области зафиксировано 1 292 случая внебольничной пневмонии.
Как заявила на заседании оперативного штаба в правительстве Саратовской области начальник регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова, из общего количества заражений коронавирусом у 43,4% больных обнаружена внебольничная пневмония.
У 37% пациентов с COVID-19 — бессимптомное течение заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU