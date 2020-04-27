2020-04-27T20:13:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: почти каждый второй заразившийся заболевает пневмонией

В регионе только за апрель уже почти 1,3 тыс. случаев пневмонии
Екатерина Семенова
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За апрель в Саратовской области зафиксировано 1 292 случая внебольничной пневмонии.

Как заявила на заседании оперативного штаба в правительстве Саратовской области начальник регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова, из общего количества заражений коронавирусом у 43,4% больных обнаружена внебольничная пневмония.

У 37% пациентов с COVID-19 — бессимптомное течение заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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