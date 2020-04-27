Роспотребнадзор: Застройщик на Дворце водных видов спорта в Саратове грубо нарушает безопасность в период эпидемии
В саратовском Роспотребнадзоре составили список производств, которые должны работать. Им направлены рекомендации, но уже есть грубейшие нарушения при проверках. Об этом заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.
- Будет решать суд, но я озвучу, судите сами.
Застройщик на Дворце водных видов спорта — трест «Энгельсстрой». Совершенно не выполняется ни один из пунктов рекомендаций. Нет ничего для рабочих: где и чем помыть руки, маски выданы каждому по одной штуке. Это недопустимо.
В Ивантеевском районе дорожный объект — те же самые нарушения, — привела примеры Кожанова.
Ведущий заседание зампред Сергей Наумов заметил, что это безответственность бизнеса.
- Это какое отношение к рабочим, которые своим трудом приносят прибыль этим господам? Прошу повлиять на работодателей, — обратился Наумов к правоохранителям и местным органам власти.
ИСТОЧНИК KP.RU