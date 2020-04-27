Роспотребнадзор: Застройщик на Дворце водных видов спорта в Саратове грубо нарушает безопасность в период эпидемии

27 Апр 2020 2020-04-27T20:51:06+03:00

Роспотребнадзор Саратовской области подал первые иски о закрытии на предприятия, которым разрешили работать, за нарушение правил в период эпидемии коронавируса

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В саратовском Роспотребнадзоре составили список производств, которые должны работать. Им направлены рекомендации, но уже есть грубейшие нарушения при проверках. Об этом заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

- Будет решать суд, но я озвучу, судите сами.

Застройщик на Дворце водных видов спорта — трест «Энгельсстрой». Совершенно не выполняется ни один из пунктов рекомендаций. Нет ничего для рабочих: где и чем помыть руки, маски выданы каждому по одной штуке. Это недопустимо.

В Ивантеевском районе дорожный объект — те же самые нарушения, — привела примеры Кожанова.

Ведущий заседание зампред Сергей Наумов заметил, что это безответственность бизнеса.

- Это какое отношение к рабочим, которые своим трудом приносят прибыль этим господам? Прошу повлиять на работодателей, — обратился Наумов к правоохранителям и местным органам власти.

ИСТОЧНИК KP.RU