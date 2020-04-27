Коронавирус в Саратове. последние новости 27 апреля 2020: Полностью закрывается на карантин Ершовский район области

27 Апр 2020 2020-04-27T19:46:13+03:00

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Весь Ершовский район в Саратовской области закрыт на карантин. Это связано с распространением очагов коронавируса здесь.

Об этом заявил зампред правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба вечером 27 апреля.

- Сегодня в связи с ухудшением ситуации внесены изменения в нормативные акты

Сегодня подписано постановление 330-П о введении карантина на территории всего Ершовского района в целом в связи с требованиями Роспотребнадзора, - заявил Сергей Наумов.

Наумов огласил некоторые пункты постановления:

- ввести карантин в районе,

- на весь его период запретить въезд и выезд всех видов автотранспрта. Кроме тех что транзитом, машин госорганов, местного самоуправления, доставки товаров, лекарств, автомобилей служб связи.

- запретить досуговые, культурные, просветительские, развлекательные, рекламные и иные подобные мероприятия.

- запретить посещение учениками школ.

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ИСТОЧНИК KP.RU