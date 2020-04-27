Евгений Ковалев: в сфере здравоохранения необходима консолидация для достижения общей цели
Председатель комитета по социальной политике Саратовской областной Думы (фракция «Единая Россия») Евгений Ковалев прокомментировал кадровые перестановки в системе саратовского здравоохранения.
- На прошлой неделе в нашей областной системе здравоохранения произошли существенные кадровые изменения. Министром здравоохранения региона назначен без сомнения профессиональный и опытный руководитель Олег Костин, за плечами которого как практический, так и управленческий опыт. Главными врачами одних из крупнейших и ведущих лечебных учреждений региона назначены Наталья Мазина и Владимир Шульдяков.
И Наталья Васильевна и Владимир Анатольевич имеют огромнейший опыт организаторов здравоохранения. Наталья Васильевна прекрасный специалист. Владимир Анатольевич — профессионал, руководивший не один год крупными лечебными учреждениями.
Уверен, что их профессиональные качества будут способствовать решению многих вопросов отрасли, особенно в столь непростое для всех нас время. Сегодня в сфере здравоохранения необходима консолидация ради достижения общей цели — победы над вирусом. В выигрыше от этого останутся в первую очередь жители Саратова и области, — отметил Евгений Ковалев.
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ИСТОЧНИК KP.RU