В закрытый на карантин Ершов снова начал ходить автобус из Тулайково

27 Апр 2020 2020-04-27T17:44:59+03:00

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Снова начали ходить автобусы из поселка Тулайково в закрытый на карантин Ершов.

Как сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», ранее маршрут закрывался. Поскольку многие сельчане работают в райцентре, транспорт вновь запустили.

Ходит он по новой схеме: отправляется с ОАО «Ершовское АТП», потом едет как обычно, поворачивает с Московской улицы на Рабочую. Проезжает бывший кинотеатр «Юность» и едет по трассе до конечной остановки в Тулайково, не въезжая в Ершов.

Транспорт регулярно проходит санобработку.

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ИСТОЧНИК KP.RU