Приют для бездомных собак в Саратове обновят к июню

27 Апр 2020 2020-04-27T17:41:30+03:00

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Сегодня, 27 апреля, мэр Саратова Михаил Исаев вместе с заместителем по городскому хозяйству Максимом Сиденко и директором МБУ «Дорстрой» Александром Гусевым осмотрел, как идут работы в приюте для бездомных животных в Гуселке-2, который рассчитан на 150 особей.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в мэрии.

По словам директора предприятия, сейчас ремонтируется кровля основного блока, где будет карантинная зона, операционная и служебные помещения.

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Возводят вольеры для животных, внутри которых на деревянном помосте находятся будки, пол засыпан песком, предусмотрена подстилка из опилок. Каждый рассчитан на 3-4 собаки. Пока что почти готовы три из 30 вольеров.

Работы идут с опережением графика, их закончат в июне. В конце этой недели сюда переселят животных из карантинного блока.

Напомним, этот пункт приема временного содержания испытывал проблемы зимой. Местные жители, в свою очередь, жаловались на террор со стороны четвероногих. Отлов собак пресекали после скандала с МУП «Дорстрой».

Согласно новому закону, животных можно отлавливать, помещать в приюты, где их стерилизуют и привьют, а здоровых должны выпустить в окружающую среду.

Кроме того, по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина еще один приют на 300 животных появится в Заводском районе Саратова. Определен земельный участок, ведутся проектные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU