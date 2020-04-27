Под Саратовом мужчина зарезал собутыльника ножом в глаз, шею и грудь
В Ртищеве следователи нашли подозреваемого в убийстве мужчины, чье тело с резаной раной шеи 24 апреля нашли в овраге.
- Причастным к преступлению оказался 32-летний местный житель. Предполагается, что он вместе с 62-летним собутыльником пил днем 14 апреля на краю оврага. Во время распития они поругались, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Более молодой мужчина взял свой нож и ударил им приятеля в глаз, тот упал, но злоумышленник не остановился и полоснул еще раз по шее, а довершил ударами в грудь. Потерпевший скончался на месте.
Гражданину предъявили обвинение и заключили под стражу. Свою вину он признал. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU