Синоптики обещают саратовцам ветреную и дождливую погоду
Ожидается гроза
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В Саратовской области сегодня днем, 28 апреля, ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза.
- Ветер подует с запада и северо-запада со скоростью 6–11 м/с и порывами 15–19 м/с, при грозе — шквалистого характера, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС по данным областных синоптиков.
Температура днем поднимется до +9…+14 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU