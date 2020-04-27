Начальник ГИБДД Саратовской области ответит на вопросы жителей

27 Апр 2020 2020-04-27T16:32:51+03:00

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Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области проведет телефонную прямую линию.

Отвечать на вопросы он будет по телефону 28 апреля.

Все желающие задать вопрос полковнику полиции Павлу Владимировичу Свиридову могут позвонить с 11:00 до 12:00.

Вопросы должны касаться деятельности Госавтоинспекции,

Звонить нужно по телефону 8 (8452) 24-40-99.

ИСТОЧНИК KP.RU