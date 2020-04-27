2020-04-27T16:32:51+03:00
Общество

Начальник ГИБДД Саратовской области ответит на вопросы жителей

Прямая телефонная линия состоится 28 апреля
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Павел СвиридовПавел Свиридов
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Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области проведет телефонную прямую линию.

Отвечать на вопросы он будет по телефону 28 апреля.

Все желающие задать вопрос полковнику полиции Павлу Владимировичу Свиридову могут позвонить с 11:00 до 12:00.

Вопросы должны касаться деятельности Госавтоинспекции,

Звонить нужно по телефону 8 (8452) 24-40-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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