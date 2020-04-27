Саратовцев предупреждают о шквалистом ветре вечером и во вторник
Также ожидается гроза
Изменить размер текста:
Жителей Саратовской области предупреждают о плохой погоде сегодня вечером и во вторник, 28 апреля.
- Вечером и в первой половине ночи местами по региону и в Саратове ожидается гроза и порывы ветра до 15–19 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.
Утром и днем 28 апреля также прогнозируется сильный ветер западного направления — 15–19 м/с.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU