Саратовцев предупреждают о шквалистом ветре вечером и во вторник

27 Апр 2020 2020-04-27T16:04:06+03:00

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Жителей Саратовской области предупреждают о плохой погоде сегодня вечером и во вторник, 28 апреля.

- Вечером и в первой половине ночи местами по региону и в Саратове ожидается гроза и порывы ветра до 15–19 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Утром и днем 28 апреля также прогнозируется сильный ветер западного направления — 15–19 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU