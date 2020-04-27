Дезинфекция жилых домов в Саратовской области: проверьте, есть ли вы в списке

27 Апр 2020 2020-04-27T17:15:26+03:00

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На сегодняшний день, 27 апреля, в 29 районах и муниципалитетах Саратовской области выполнена дезинфекция 100% жилищного фонда. Об этом сообщили в областной Госжилинспекции со ссылкой на местные администрации.

Полностью, по отчетам чиновников, обработаны дома в Алгайском, Аткарском, Балашовском, Балтайском, Вольском, Воскресенском, Духовницком, Дергачевском, Екатериновском, Калининском, Красноармейском, Краснокутском, Краснопартизанском, Лысогорском, Марксовском, Озинском, Петровском, Питерском, Ровенском, Ртищевском, Саратовском, Советском, Татищевском, Турковском, Хвалынском, Энгельсском районах, а также в Саратове, ЗАТО Шиханы, ЗАТО Светлый и ЗАТО Михайловский.

Информация ГЖИ может подвергаться сомнению, в том числе потому, что ЗАТО Шиханы и ЗАТО Михайловский, согласно указам президенте Путина, не существуют в форме закрытых территориальных образований уже с начала 2019 года.

В целом, по данным ГЖИ, дезинфекции подверглись 83% от общего количества многоквартирных домов в Саратовской области. В Саратове за сегодняшний день проведена санитарная обработка 326 многоквартирных домов, всего по области – 2 081 дома.

ИСТОЧНИК KP.RU