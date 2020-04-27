Гидрометцентр: Погода дает возможность отключить отопление в Саратове

27 Апр 2020 2020-04-27T15:55:23+03:00

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Саратовцы массово жалуются на слишком активное отопление в своих квартирах и ждут, когда наконец в домах похолодает и такому дискомфорту на самоизоляции придет конец.

Как рассказала «КП-Саратов» начальник отдела Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Цветайло, по прогнозу складывается такая погода, при которой можно отключить отопление.

Для этого нужно, чтобы пять дней подряд среднесуточная температура была выше 8 градусов тепла.

В субботу, 25 апреля, было +13,9 градуса, вчера — +14, сегодня температура обещает быть выше +8 градусов.

- Мнения горожан по этой проблеме расходятся: кто-то живет в местах с пониженной формой рельефа, а есть квартиры, обращенные к солнцу, и там будет жарко. После отключения может быть промозгло, так как дома не прогрелись. Если будет понижение температуры, заток арктического воздуха, будет холодно в квартирах, но есть сплит-системы, халаты, — объяснила Светлана Цветайло.

Ближайшей ночью в Саратове будет от +5 до +7 градусов, завтра днем, 28 апреля, — +11…+13 градусов, в ночь на среду столбик термометра опустится до +4…+6 градусов, а днем поднимется до +15…+17 градусов. Уже 30 числа ночью ожидается +8…+10 градусов, а днем — +18…+20 градусов.

В ночь на 1 мая столбик термометра будет колебаться в значениях от +10 до +12 градусов, днем максимально прогреет до +17…+19 градусов. Следующей ночью будет от +9 до +11 градусов, а днем — +19…+20.

В ночь на 3 мая ожидается +12…+14 градусов, днем около 20 градусов тепла.

Направление ветра будет меняться: завтра он подует с северо-запада, следующие два дня с запада, а потом будет юго-западное направление.

ИСТОЧНИК KP.RU