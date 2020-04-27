2020-04-27T15:55:23+03:00
Общество

Гидрометцентр: Погода дает возможность отключить отопление в Саратове

Уже два дня среднесуточная температура выше +8 градусов
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовцы массово жалуются на слишком активное отопление в своих квартирах и ждут, когда наконец в домах похолодает и такому дискомфорту на самоизоляции придет конец.

Как рассказала «КП-Саратов» начальник отдела Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Цветайло, по прогнозу складывается такая погода, при которой можно отключить отопление.

Для этого нужно, чтобы пять дней подряд среднесуточная температура была выше 8 градусов тепла.

В субботу, 25 апреля, было +13,9 градуса, вчера — +14, сегодня температура обещает быть выше +8 градусов.

- Мнения горожан по этой проблеме расходятся: кто-то живет в местах с пониженной формой рельефа, а есть квартиры, обращенные к солнцу, и там будет жарко. После отключения может быть промозгло, так как дома не прогрелись. Если будет понижение температуры, заток арктического воздуха, будет холодно в квартирах, но есть сплит-системы, халаты, — объяснила Светлана Цветайло.

Ближайшей ночью в Саратове будет от +5 до +7 градусов, завтра днем, 28 апреля, — +11…+13 градусов, в ночь на среду столбик термометра опустится до +4…+6 градусов, а днем поднимется до +15…+17 градусов. Уже 30 числа ночью ожидается +8…+10 градусов, а днем — +18…+20 градусов.

В ночь на 1 мая столбик термометра будет колебаться в значениях от +10 до +12 градусов, днем максимально прогреет до +17…+19 градусов. Следующей ночью будет от +9 до +11 градусов, а днем — +19…+20.

В ночь на 3 мая ожидается +12…+14 градусов, днем около 20 градусов тепла.

Направление ветра будет меняться: завтра он подует с северо-запада, следующие два дня с запада, а потом будет юго-западное направление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Саратовом мужчина зарезал собутыльника ножом в глаз, шею и грудь
Преподаватели ПИУ РАНХиГС: «Дистанционное обучение — новый стимул для интересных и творческих заданий»
Начальник ГИБДД Саратовской области ответит на вопросы жителей
Саратовцев предупреждают о шквалистом ветре вечером и во вторник
Дезинфекция жилых домов в Саратовской области: проверьте, есть ли вы в списке
Гидрометцентр: Погода дает возможность отключить отопление в Саратове
В Саратове полиция наказала «шашлычников» на день рождения
Саратовцы жалуются на жару и просят отключить отопление
Депутат помогает доставить наборы продуктов нуждающимся саратовцам
Саратовские врачи могли незаметно переболеть коронавирусом и выработать иммунитет
Саратовцы спешили избавляться от вещей перед введением самоизоляции
Замруководителя Роспотребнадзора не стала прогнозировать, когда снимут ограничения по коронавирусу, но назвала сроки принятия решений
В Саратове росгвардейцы задержали двух наркоманов
«Мебельная фабрика Мария» включена в список системообразующих предприятий России
ГУ МВД по Саратовской области: В парикмахерские могут ходить только те, у кого есть пропуск
Незаконных мигрантов в Саратовской области освободили от ответственности
Пациент с коронавирусом совершил самоубийство в Саратове
Балаковец с наркотиками в чехле телефона проведет 2,5 года в колонии
Коронавирус в Саратове, последние новости на 27 апреля: Значительно выросло количество заболевших детей
В Саратове на Радоницу из-за коронавируса не будут ходить автобусы на кладбища
Коронавирус в Саратовской области: за «покатушки» на машине и прогулки к бабушке суд привлек семь балаковцев
Подведены итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове
В Саратове полыхала частная баня
В Саратове за три месяца 2020 в авариях пострадали 17 детей-пешеходов
Производители огурцов и трюфелей замусорили село в Аткарском районе
Реготделение ЛДПР помогло матери-одиночке из Саратова
Тихон и Эльза родились в Саратовской области на прошлой неделе
Туристическая отрасль в Саратове может воспользоваться возможностями пригородных железных дорог