Саратовцы жалуются на жару и просят отключить отопление

27 Апр 2020 2020-04-27T15:43:30+03:00

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Саратовцы начали жаловаться в соцсети «ВКонтакте» на жару в квартирах. Учитывая необходимость оставаться на самоизоляции, для многих этот факт стал настоящей проблемой.

В паблике «Саратов онлайн» местная жительница Кристина Золотых сегодня, 27 апреля, разместила видеозапись беседы с ТСЖ.

Девушка проживает в квартире на проспекте Строителей, 2. К ней приходили домой сотрудники Управления Роспотребнадзора региона и замерили — в ее жилище столбик термометра превысил отметку в 33 градуса тепла.

Однако собеседница горожанки грубо ответила ей, что из-за распоряжения мэра города исправить ситуацию не может. Только когда будет соответствующий документ от администрации.

- Уважаемая «Т Плюс», отключите уже наконец отопление. В квартире на градуснике +27 градусов, к чему лишние расходы на человека при такой тяжелой ситуации в стране, — написала в этом же паблике Яна Александрова.

Большие счета пугают не только ее, ведь многие люди сейчас лишены возможности заработка, потому что место, где они работали, прекратило свою деятельность. Это создает дополнительные проблемы.

Иван Михайлюк написал, что обращался в эту организацию и просил убрать тепло, но получил отказ и предложение поставить у себя дома краны на батареи.

Напомним, согласно решению местной администрации, батареи не станут холодными до начала мая. Управляющие компании вооружились этим и не снижают температуру ни на градус, из-за чего местным жителям, прилежно сидящим дома, приходится буквально «выживать» в своих квартирах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/775726" frameborder="0"></iframe> Беседа об отключении отопления.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU