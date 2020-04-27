2020-04-27T14:40:01+03:00
Общество

Депутат помогает доставить наборы продуктов нуждающимся саратовцам

За неделю Юлия Литневская побывала более чем в 25 семьях из Заводского района Саратова
Ольга Симонова
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Многие жители Саратова и области сейчас находятся на самоизоляции у себя дома. Из-за сложной эпидемиологической ситуации люди, входящие в группы риска, обращаются за помощью на горячую линию «Единой России», организованную по инициативе секретаря регионального отделения партии, депутата Госдумы Николая Панкова. Ежедневно волонтеры доставляют необходимые продуктовые наборы всем нуждающимся в это трудное время.

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Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская также не осталась равнодушной и лично привезла продуктовые наборы находящимся на самоизоляции гражданам.

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Только за прошедшую неделю депутат посетила более 25 семей по своему округу, среди которых: многодетные, малоимущие, люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые граждане. Каждому был вручен продуктовый набор, а в многодетные семьи совместно с фондом «Столица Милосердия» депутат привезла игрушки и вещи.

На своей странице в Instagram Юлия Литневская рассказала, что, когда по звонку на горячую линию «Единой России» принесла пасхальный продуктовый набор Павлу, который в результате несчастного случая стал инвалидом, потеряв ногу, даже не ожидала, насколько светлым и радостным окажется это знакомство. Смущенно поблагодарив за визит, Павел сказал, что в его общежитии есть человек, которому гораздо хуже. Это пожилая женщина, у которой три дочери, но они ее почти не навещают. Сама же бабушка, по словам Павла, «совсем как маленький ребенок», а потому планировать бюджет, каким-то образом себя обеспечивать и как следует обслуживать ей очень сложно без посторонней помощи.

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Юлия Литневская познакомилась с пожилой женщиной позже, когда после рассказа Павла пришла к ней с продуктами и пасхальным куличом. Её встретили и другие жильцы общежития.

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- Тепло пообщались, обсудили, почему старики иногда оказывается не нужны собственным детям… Больше всех благодарил, конечно же, Павел, — отметила Литневская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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