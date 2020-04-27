2020-04-27T14:26:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Саратовские врачи могли незаметно переболеть коронавирусом и выработать иммунитет

Экспресс-тестирование выявило иммуноглобулины в крови медиков
Екатерина Семенова
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Экспресс-тесты на коронавирус для саратовских медиковЭкспресс-тесты на коронавирус для саратовских медиков
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Количество заразившихся коронавирусом медработников в Саратовской области остается прежним — 17 человек.

Об этом сообщил во время брифинга 27 апреля первый заместитель здравоохранения области Станислав Шувалов.

При этом он подчеркнул, что не все из них эти именно медицинский персонал. Там есть просто работники медучреждений. При этом нет случаев, когда заражение произошло непосредственно от пациента.

Кроме того, Станислав Шувалов рассказал, что в регионе активно идет проверка медиков экспресс-тестами, 10 тыс. которых поступили в регион на прошлой неделе при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Положительных случаев не выявлено, однако у нескольких человек в крови обнаружены иммуноглобулины. То тесть, предположительно, эти люди могли уже переболеть коронавирусом, а их организм выработал иммунитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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