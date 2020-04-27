Саратовцы спешили избавляться от вещей перед введением самоизоляции
Проведено исследование за первый квартал 2020 года по сайту Авито.ру о том, что больше всего интересовало саратовцев перед введением самоизоляции.
Аналитики подвели итоги — самыми популярными запросами стало «отдам», «отдам бесплатно» и «кроссовки». «Отдам даром» заняло еще и шестую строчку списка из всего, что больше всего интересовало горожан.
Также саратовцев интересовали квартиры, диваны, дом, комбинезоны, работа и машина марки «Газель».
Исследование среди россиян показало, что в основном жителей страны интересует «дом», «диван», «отдам».
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU