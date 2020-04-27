Саратовцы спешили избавляться от вещей перед введением самоизоляции

27 Апр 2020 2020-04-27T14:01:28+03:00

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Проведено исследование за первый квартал 2020 года по сайту Авито.ру о том, что больше всего интересовало саратовцев перед введением самоизоляции.

Аналитики подвели итоги — самыми популярными запросами стало «отдам», «отдам бесплатно» и «кроссовки». «Отдам даром» заняло еще и шестую строчку списка из всего, что больше всего интересовало горожан.

Также саратовцев интересовали квартиры, диваны, дом, комбинезоны, работа и машина марки «Газель».

Исследование среди россиян показало, что в основном жителей страны интересует «дом», «диван», «отдам».

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ИСТОЧНИК KP.RU