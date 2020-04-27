Замруководителя Роспотребнадзора не стала прогнозировать, когда снимут ограничения по коронавирусу, но назвала сроки принятия решений

27 Апр 2020 2020-04-27T13:55:20+03:00

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Замруководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева пояснила, что нужен трехкратный инкубационный период, чтобы понять есть ли спад у вируса и какие прогнозы делать по отмене запретов.

- Прогнозы по пику и спаду вируса у всех расходятся. Но одно всеми принято — нужен трехкратный инкубационный период, только потом принимаются решения о продлении режима самоизоляции.

Ситуация в Саратовской области достаточно стабильная. Прирост сравним с приростом в других регионах. Главное — опираться не на цифры прироста, а на то, как успевают отрабатывать очаги, как быстро выявляют контактных и начинают лечение. Прирост у нас не такой большой, как в некоторых регионах, — заметила Матвеева.

Инкубационный период по коронавирусу, который установлен в РФ, — две недели. Режим самоизоляции, таким образом, может продолжаться не менее шести недель.

ИСТОЧНИК KP.RU