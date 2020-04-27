Замруководителя Роспотребнадзора не стала прогнозировать, когда снимут ограничения по коронавирусу, но назвала сроки принятия решений
Замруководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева пояснила, что нужен трехкратный инкубационный период, чтобы понять есть ли спад у вируса и какие прогнозы делать по отмене запретов.
- Прогнозы по пику и спаду вируса у всех расходятся. Но одно всеми принято — нужен трехкратный инкубационный период, только потом принимаются решения о продлении режима самоизоляции.
Ситуация в Саратовской области достаточно стабильная. Прирост сравним с приростом в других регионах. Главное — опираться не на цифры прироста, а на то, как успевают отрабатывать очаги, как быстро выявляют контактных и начинают лечение. Прирост у нас не такой большой, как в некоторых регионах, — заметила Матвеева.
Инкубационный период по коронавирусу, который установлен в РФ, — две недели. Режим самоизоляции, таким образом, может продолжаться не менее шести недель.
ИСТОЧНИК KP.RU