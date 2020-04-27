В Саратове росгвардейцы задержали двух наркоманов

27 Апр 2020 2020-04-27T13:51:46+03:00

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Вчера, 26 апреля, на границе Ленинского и Кировского районов Саратова наряд Росгвардии задержал гражданку по подозрению в хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, поздней ночью гражданка ехала в машине с выключенными габаритами со своим знакомым из Самары. Увидев росгвардейцев, она попыталась выкинуть сверток с запрещенным веществом.

В гаражах на улице Мира был также задержан 32-летний житель Заводского района города. В его рюкзаке обнаружили пакет, в котором лежало более 9 граммов запрещенных веществ.

Мужчина попытался избавиться от свертка, но у него это не получилось.

В обоих случаях на место происшествия выезжали оперативники, в отношении злоумышленников возбудили уголовные дела и передали их сотрудникам полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU