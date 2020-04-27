«Мебельная фабрика Мария» включена в список системообразующих предприятий России
Сразу три саратовские мебельные компании включены в перечень системообразующих предприятий России.
На продолжение работы и поддержку государства в условиях тяжелой экономической ситуации в период коронавируса могут рассчитывать:
ООО «Мебельная фабрика Мария», ИНН: 6455026772
ООО Много мебели, ИНН: 6432016023
ООО «Король Диванов», ИНН: 6432009756.
Минпромторг внес эти предприятия в список системообразующих. Таким образом, перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга России на текущий момент включает в себя 519 организаций по 25 отраслям промышленности.
ИСТОЧНИК KP.RU