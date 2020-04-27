2020-04-27T13:50:34+03:00
Экономика

«Мебельная фабрика Мария» включена в список системообразующих предприятий России

Вместе с ней в перечень Минпромторга РФ включены еще два мебельных предприятия из Саратовской области
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Минпромторг внес три саратовских мебельных предприятия в перечень системообразующихМинпромторг внес три саратовских мебельных предприятия в перечень системообразующих
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Сразу три саратовские мебельные компании включены в перечень системообразующих предприятий России.

На продолжение работы и поддержку государства в условиях тяжелой экономической ситуации в период коронавируса могут рассчитывать:

ООО «Мебельная фабрика Мария», ИНН: 6455026772

ООО Много мебели, ИНН: 6432016023

ООО «Король Диванов», ИНН: 6432009756.

Минпромторг внес эти предприятия в список системообразующих. Таким образом, перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга России на текущий момент включает в себя 519 организаций по 25 отраслям промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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