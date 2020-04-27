Незаконных мигрантов в Саратовской области освободили от ответственности

27 Апр 2020 2020-04-27T13:47:11+03:00

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Начальник управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России Алексей Зелепукин на постоянном брифинге по коронавирусу в минздраве Саратовской области 27 апреля заявил, что все иностранные граждане, которые незаконно находятся в Саратовской области, освобождаются от ответственности. Для этого они должны прийти и заявить о себе.

- Мы поставим на учет на основании имеющихся документов, даже если просроченные. Мы их проверяем, дактилоскопируем, фотографируем. Если он не в розыске, то ставится на учет до 15 июня. Потом он обязан покинуть РФ. То есть мер сейчас к нему никаких предприниматься не будет.

Также мигранты сейчас имеют право на работу даже без разрешения. При этом не обязаны заявлять, что они заключили трудовые договоры. Это обязанность работодателя. Он не освобождается от обязанности сообщать о приеме на работу и расторжении договора.

Это все делается для того, чтобы они нашли себе работу и занимались деятельностью законно, чтобы работодатель проводил выплаты в бюджет, — заявил Зелепукин.

ИСТОЧНИК KP.RU