Пациент с коронавирусом совершил самоубийство в Саратове

27 Апр 2020 2020-04-27T12:57:16+03:00

Об этом стало известно на постоянном брифинге в Минздраве области

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На 27 апреля из числа заразившихся коронавирусом скончались семь человек. Как ранее заявляли в Минздраве, каждый из шести первых погибших умер от сопутствующих заболеваний, которые стали хроническими еще до заражения новой инфекцией.

Сегодня на брифинге сообщили о смерти еще одного пациента. Мужчина готовился к выписке из стационара, ранее у него диагностировали COVID-19.

Как заявили в региональном Минздраве, пациент, не имея признаков заболевания, принял решение покончить с жизнью.

Сейчас полиция и Следственный комитет занимаются расследованием.

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ИСТОЧНИК KP.RU