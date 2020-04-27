Пациент с коронавирусом совершил самоубийство в Саратове
На 27 апреля из числа заразившихся коронавирусом скончались семь человек. Как ранее заявляли в Минздраве, каждый из шести первых погибших умер от сопутствующих заболеваний, которые стали хроническими еще до заражения новой инфекцией.
Сегодня на брифинге сообщили о смерти еще одного пациента. Мужчина готовился к выписке из стационара, ранее у него диагностировали COVID-19.
Как заявили в региональном Минздраве, пациент, не имея признаков заболевания, принял решение покончить с жизнью.
Сейчас полиция и Следственный комитет занимаются расследованием.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Главный врач красноярского госпиталя выпала из окна 5 этажа после известия, что один из корпусов отдадут под лечение больных коронавирусом
Женщина была категорически против перепрофилирования медицинского учреждения (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU