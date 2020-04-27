2020-04-27T12:22:16+03:00
Происшествия

Балаковец с наркотиками в чехле телефона проведет 2,5 года в колонии

Парня задержала полиция в дачах
Дарья Вострикова
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Суд признал 21-летнего балаковца виновным в хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 21 января 2020 года около 15:00 у одной из дач в СНТ «Заречный» парня задержала полиция.

При себе в чехле сотового телефона, который лежал в кармане куртки юноши, было 0,32 грамма спайса.

Теперь он проведет 2,5 года в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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