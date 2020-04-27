Балаковец с наркотиками в чехле телефона проведет 2,5 года в колонии
Суд признал 21-летнего балаковца виновным в хранении наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 21 января 2020 года около 15:00 у одной из дач в СНТ «Заречный» парня задержала полиция.
При себе в чехле сотового телефона, который лежал в кармане куртки юноши, было 0,32 грамма спайса.
Теперь он проведет 2,5 года в исправительной колонии общего режима.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU