2020-04-27T13:16:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 27 апреля: Значительно выросло количество заболевших детей

Шесть тяжелых пациентов на аппаратах ИВЛ, еще 15 — на кислородной поддержке
Екатерина Семенова
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Брифинг в минздраве 27 апреляБрифинг в минздраве 27 апреля
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На брифинге 27 апреля в Минздраве Саратовской области первый замминистра Станислав Шувалов озвучил подробности по ситуации с заболевшими в регионе.

Всего сегодня уже 327 случаев заражения коронавирусом: 178 мужчин и 149 женщин

Показатель заболеваемости поднялся до 13,5 на 100 тыс. населения.

По словам Шувалова, стало значительно больше детей — уже 21 случай заражения несовершеннолетних.

Из заболевших только 77 завозных случаев, 250 человек никуда не выезжали, но контактировали с приехавшими.

К сегодняшнему дню выписаны уже 38 пациентов.

- Сейчас 185 человек в стационарах, 98 — амбулаторные с минимальными симптомами. Есть тяжелые пациенты — шесть человек на аппаратах ИВЛ и более 15 человек на поддержке кислородом, — рассказал Станислав Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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