Коронавирус в Саратове, последние новости на 27 апреля: Значительно выросло количество заболевших детей
На брифинге 27 апреля в Минздраве Саратовской области первый замминистра Станислав Шувалов озвучил подробности по ситуации с заболевшими в регионе.
Всего сегодня уже 327 случаев заражения коронавирусом: 178 мужчин и 149 женщин
Показатель заболеваемости поднялся до 13,5 на 100 тыс. населения.
По словам Шувалова, стало значительно больше детей — уже 21 случай заражения несовершеннолетних.
Из заболевших только 77 завозных случаев, 250 человек никуда не выезжали, но контактировали с приехавшими.
К сегодняшнему дню выписаны уже 38 пациентов.
- Сейчас 185 человек в стационарах, 98 — амбулаторные с минимальными симптомами. Есть тяжелые пациенты — шесть человек на аппаратах ИВЛ и более 15 человек на поддержке кислородом, — рассказал Станислав Шувалов.
ИСТОЧНИК KP.RU