В Саратове на Радоницу из-за коронавируса не будут ходить автобусы на кладбища
В Саратове не будут ходить автобусы до кладбищ на Радоницу в целях защиты от коронавируса.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, посещение могил закрыто из-за угрозы распространения новой инфекции. Пребывание в местах массового скопления людей может угрожать здоровью каждого.
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин призвал местных жителей остаться дома на этот праздник, а близких помянуть в домашней молитве.
В прошлом году саратовцев на Новое и Елшанское кладбища, а также кладбище в Увеке возили 54 автобуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU