В Саратове на Радоницу из-за коронавируса не будут ходить автобусы на кладбища

27 Апр 2020 2020-04-27T12:34:32+03:00

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В Саратове не будут ходить автобусы до кладбищ на Радоницу в целях защиты от коронавируса.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, посещение могил закрыто из-за угрозы распространения новой инфекции. Пребывание в местах массового скопления людей может угрожать здоровью каждого.

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин призвал местных жителей остаться дома на этот праздник, а близких помянуть в домашней молитве.

В прошлом году саратовцев на Новое и Елшанское кладбища, а также кладбище в Увеке возили 54 автобуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU