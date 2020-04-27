Коронавирус в Саратовской области: за «покатушки» на машине и прогулки к бабушке суд привлек семь балаковцев
Балаковский районный суд в пятницу привлек к ответственности за нарушение режима самоизоляции семь граждан. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-служба.
Так, в Духовницком административное правонарушение совершила Козлова А. Д. Она 23 апреля в 21:30 шла без пропуска к бабушке по улице Чернышевского. Гражданке выписали предупреждение.
Двоих граждан — Тарасова и Киселева — остановили в 16:00 23 апреля у дома №49а по улице Щорса в Балакове. Обоих суд оштрафовал на 1 тыс. рублей.
Также суд рассмотрел дело в отношении гражданина Андреева. Он в 14:00 22 апреля ушел из дома без уважительных причин и катался на машине по набережной Леонова. Мужчина отделался предупреждением.
Такое же правонарушение совершил Васильев А. Н. Он в 12:00 в четверг был на аллее у дома №57а по Минской улице. Суд назначил ему наказание в виде предупреждения.
Без пропуска вышел на улицу и гражданин Карпов Г. В. Его остановили в 12:30 22 апреля у дома №25 на улице Титова. На том же месте через час задержали Котова В. А. Обоим суд выписал предупреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU