2020-04-27T12:32:53+03:00
Происшествия

Подведены итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове

Нарушителей ловили два дня
Дарья Вострикова
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В Саратове вечером и ночью 24 и 25 апреля сотрудники Госавтоинспекции ловили нетрезвых водителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, за время рейдов выявили девять нарушителей, которые сели за руль подшофе. Трое отказались проходить медицинское освидетельствование, столько же управляли транспортом без прав.

Напомним, во время операции «Нетрезвый водитель» двум патрулям ДПС удалось задержать нарушителя на Chevrolet Niva, который отказался останавливаться.

Погоня за ним закончилась на улице Зыбина, а 29-летний водитель получил 14 суток ареста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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