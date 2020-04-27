В Саратове полыхала частная баня

27 Апр 2020 2020-04-27T11:55:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 26 апреля, пятеро пожарных и одна единица техники выехали тушить частную баню на Прудной улице в Ленинском районе Саратова.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном ГУ МЧС.

Возгорание на площади 20 кв. м ликвидировано.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU