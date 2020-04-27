В Саратове полыхала частная баня
Площадь возгорания составила 20 кв. м
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Вчера, 26 апреля, пятеро пожарных и одна единица техники выехали тушить частную баню на Прудной улице в Ленинском районе Саратова.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном ГУ МЧС.
Возгорание на площади 20 кв. м ликвидировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU