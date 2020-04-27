В Саратове за три месяца 2020 в авариях пострадали 17 детей-пешеходов
В Саратове за три месяца 2020 года произошло 14 аварий с детьми-пешеходами.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД города, пострадали 17 несовершеннолетних, трое из которых получили травмы по собственной неосторожности.
С 27 по 29 апреля в городе пройдет профилактическое мероприятие «Дети-пешеходы!».
Сотрудники Госавтоинспекции будут уделять внимание профилактике ДТП, чтобы водители пропускали несовершеннолетних, а также следить, чтобы дети правильно переходили дорогу.
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ИСТОЧНИК KP.RU