В Саратове за три месяца 2020 в авариях пострадали 17 детей-пешеходов

27 Апр 2020 2020-04-27T11:54:41+03:00

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В Саратове за три месяца 2020 года произошло 14 аварий с детьми-пешеходами.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД города, пострадали 17 несовершеннолетних, трое из которых получили травмы по собственной неосторожности.

С 27 по 29 апреля в городе пройдет профилактическое мероприятие «Дети-пешеходы!».

Сотрудники Госавтоинспекции будут уделять внимание профилактике ДТП, чтобы водители пропускали несовершеннолетних, а также следить, чтобы дети правильно переходили дорогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU