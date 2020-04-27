2020-04-27T11:53:25+03:00
Общество

Производители огурцов и трюфелей замусорили село в Аткарском районе

Жители села Петрово: Весь свой мусор тепличное хозяйство щедро рассыпает по округе
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Вот так выглядит территория рядом с тепличным комплексом. Фото соцсетейВот так выглядит территория рядом с тепличным комплексом. Фото соцсетей
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Жители села Петрово Аткарского района пожаловались на местный тепличный комплекс, которая разбрасывает отходы своего производства вокруг себя.

По словам сельчан, теплица «утилизирует отходы производства там, где им удобнее».

- В итоге все замусорено и разлетается на большое расстояние, — сообщили жители в соцсетях.

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В селе деятельность тепличных хозяйств ведет ООО «СОФ», которое возглавляет предприниматель Кулаксыз Вели.

Здесь выращивают овощи, бахчевые, корнеплодные и клубнеплодные культуры, грибы и трюфели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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