Реготделение ЛДПР помогло матери-одиночке из Саратова

27 Апр 2020 2020-04-27T11:46:57+03:00

Во главе с депутатом Дмитрием Пьяных добровольцы доставили продукты и пообещали юридическую помощь

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Жительница Саратова Юлия обратилась в региональное отделение ЛДПР с просьбой о помощи.

Как рассказали «КП-Саратов» в реготделении, женщина одна воспитывает пятилетнюю дочь Мелиссу. Ее отец — иностранец, помогает крайне редко. Поэтому Юлия каждый год обращалась в ЛДПР за разовой материальной помощью.

Юлия, несмотря на высшее образование в СГУ, вынуждена работать дворником. Конечно, у нее есть статус малоимущей и пособие от государства в размере 900 рублей, но средств катастрофически не хватает. Тем более, что Мелисса ходит в музыкальную школу, а еще по состоянию здоровья ей крайне показано посещение бассейна.

Юлия каждый год обращалась в ЛДПР за материальной помощью

Саратовское региональное отделение ЛДПР вместе с депутатом областной думы Дмитрием Пьяных приняло участие в судьбе женщины и ребенка, организовав очередную выездную акцию «Помоги ближнему».

- Мы, хоть и не настоящие волонтеры, но быстро организовали покупку необходимых товаров, и вместе с депутатом Дмитрием Пьяных на адрес выехал актив регионального отделения, — рассказали в реготделении.

Юлия получила не только продукты, но координатор реготделения Антон Касаткин пообещал и юридическую помощь, чтобы оформить пособие в отделении соцзащиты Ленинского района.

- Хоть и дистанционно, но приемная ЛДПР работает, адресно помогаем всем, кто к нам обратился, — отметили в реготделении.

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ИСТОЧНИК KP.RU