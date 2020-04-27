Тихон и Эльза родились в Саратовской области на прошлой неделе

27 Апр 2020 2020-04-27T12:24:28+03:00

Всего за семь дней в Саратове и Энгельсе зарегистрировали четыре пары двойняшек

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ЗАГСы Саратова, Энгельса и Балакова за прошедшую неделю, с 20 по 26 апреля, зарегистрировали 234 младенцев.

Как сообщает Управление по делам ЗАГС Саратовской области в своем Instagram, мальчиков родилось больше, чем девочек, — 121 против 113.

Родители на прошлой неделе также продолжили называть детей редкими именами. В список попали Евангелина, Лаврентий, Мира, Айлин, Тихон и Эльза.

Стоит отметить, что за семь дней в Саратове и Энгельсе зарегистрировали четыре пары двойняшек.

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ИСТОЧНИК KP.RU