Тихон и Эльза родились в Саратовской области на прошлой неделе
ЗАГСы Саратова, Энгельса и Балакова за прошедшую неделю, с 20 по 26 апреля, зарегистрировали 234 младенцев.
Как сообщает Управление по делам ЗАГС Саратовской области в своем Instagram, мальчиков родилось больше, чем девочек, — 121 против 113.
Родители на прошлой неделе также продолжили называть детей редкими именами. В список попали Евангелина, Лаврентий, Мира, Айлин, Тихон и Эльза.
Стоит отметить, что за семь дней в Саратове и Энгельсе зарегистрировали четыре пары двойняшек.
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ИСТОЧНИК KP.RU