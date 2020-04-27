Без воды остались три улицы в Ленинском районе Саратова
Водоснабжение обещают вернуть до 17:00
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Сегодня, 27 апреля, без воды остались жители трех улиц в Ленинском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжение вернут ориентировочно до 17:00, как только будут сделаны работы на коммуникациях.
В зону отключений попала 4-я Прокатная улица 14, Измайлова 16 и 18, Загороднева 13,15А,15,17.
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ИСТОЧНИК KP.RU