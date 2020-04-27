В балаковском селе сгорел дом на 206 «квадратов»

27 Апр 2020 2020-04-27T11:16:18+03:00

На тушение выезжали пять машин и 21 человек

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Днем в субботу, 25 апреля, в селе Красный Яр Балаковского района сгорел частный дом.

- Сигнал о возгорании поступил в 14:58. На место выезжали пять машин и 21 человек, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

Площадь пожара составила 206 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU