В балаковском селе сгорел дом на 206 «квадратов»
На тушение выезжали пять машин и 21 человек
Изменить размер текста:
Днем в субботу, 25 апреля, в селе Красный Яр Балаковского района сгорел частный дом.
- Сигнал о возгорании поступил в 14:58. На место выезжали пять машин и 21 человек, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.
Площадь пожара составила 206 кв. м.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU