Виктория Бородянская о внутреннем туризме в Саратове: Отрасль смотрит в будущее с оптимизмом

27 Апр 2020 2020-04-27T11:30:42+03:00

По словам Бородянской, вынужденный отказ от зарубежных поездок поможет населению лучше узнать свою страну и область

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В ходе онлайн-конференции в пресс-центре «КП-Саратов» председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская отметила состояние рынка, когда многие туристические продукты отменены, многие будут меняться. По ее мнению, «туризм уже не будет прежним, он станет лучше». Тенденция в том, что турбизнес начнет больше концентрироваться на внутреннем туризме, отказ от поездки заграницу приведет к развитию отрасли в нашем регионе.

По мнению Бородянской, с августа турпоток станет развиваться, в середине июля люди начнут перемещаться.

- Сейчас пошла волна, ручеек вопросов: как организовать отдых, куда и когда можно будет поехать, полететь?

На сегодняшний день ни одна туристическая организация не закрылась. Отрасль смотрит на ситуацию достаточно оптимистично, если можно так сказать. Сейчас пользуются налоговыми льготами, беспроцентными кредитами на зарплату. Мы помогаем в этом компаниям, которые обращаются с вопросами, — сказала Бородянская.

Она отметила, что произошедшее показало — ездить за границу надо именно через туроператоров, потому что они всех своих клиентов вывезли, а проблемы с возвращением в Россию возникли у тех, кто уехал самостоятельно.

- Почти 99% туров перебронировали на более поздние сроки. Информации о судебных исках по возврату денег за отмененные туры у меня нет. Средства за отмененные туры возвращают федеральные операторы, все местные турфирмы работают как агенты, у них этих денег нет, — пояснила Бородянская.

ИСТОЧНИК KP.RU